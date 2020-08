Dimanche 16 août, l'école privée Notre Dame de la Salette a indiqué qu'un agent de l'OGEC (Organisme de gestion de l'école catholique) était positif au Covid-19. La rentrée a donc été repoussée. La mairie annonce dans un communiqué ce mercredi que l'école restera fermée jusqu'au lundi 24 août. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Le Directeur de l'école primaire privée Notre Dame de la Salette a informé la commune de Saint-André dimanche soir du résultat positif au test Covid-19 d'un agent de l'OGEC (Organisme de gestion de l’école catholique).



En vertu du principe de précaution et afin de sécuriser les enfants, le personnel communal et l’ensemble de la communauté éducative, le Maire de Saint-André a décidé par arrêté municipal en date du 17 août, la fermeture de l’école primaire privée Notre-Dame de la Salette, située au 140 allée des sœurs, du lundi 17 au lundi 24 août 2020 inclus.



Toutes les mesures ont été prises en relation avec l’ARS pour la gestion des cas isolés. Un centre Covid sera mis en place afin de protéger les cabinets médicaux du territoire. Il permettra également de réaliser des tests sur place en partenariat avec les services de l’État. Ils sont prévus pour le vendredi 21 août 2020 et les résultats sont attendus pour lundi 24 août 2020 au plus tard.