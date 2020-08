Jean-Hugues Ratenon, député et conseiller municipal de Bras-Panon, s'est rendu au lycée Paul Moreau de la commune, ce mercredi 19 août 2020. La veille l'établissement annonçait le test positif au coronavirus d'un élève d'une classe de section professionnelle. Reçu par la proviseure du lycée, Jean-Hugues Ratenon dit avoir été rassuré sur la gestion de la situation, notamment sur la fourniture de masques à chaque élève. Il considère toutefois que l'Etat doit durcir le ton avec la population pour éviter une propagation de plus grande ampleur du virus. Nous publions le communiqué du député ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Suite à la détection d’un cas covid 19 au lycée Paul Moreau à Bras Panon hier, j’ai été reçu dès aujourd’hui par la proviseure de cet établissement qui s’est voulue transparente dans la gestion de cette situation. Elle m’a rassuré quant à la possibilité d’avoir des masques à l’entrée de l’établissement pour ceux qui n’en disposent pas. Afin d’éviter la réutilisation, les élèves peuvent en réclamer en cours de journée.

Par ailleurs, dès l’entrée dans l’établissement, il y a des coins pour le lavage des mains mais à mon sens très insuffisant pour un lycée accueillant 800 élèves. Du gel est également à disposition.

J’ai eu l’occasion d’assister à un interclasse à ma demande : tous les élèves, sans exception, portaient le masque. Je félicite tous ces jeunes, les enseignants, la proviseure et tous les agents de respecter ces gestes barrières.

Un point noir, la restauration : règle de distanciation difficile à respecter même si des efforts sont faits. Donc des mesures plus radicales doivent être prises si d’autres cas sont détectés dans ce lycée.

A mon grand étonnement, la classe n’a pas été fermée, des élèves sont toujours en cours. A aucun moment, l’ARS n’a donné de consigne claire. Pourquoi n’est-elle pas venue sur place pour orienter, accompagner les élèves, les personnels à réaliser des tests d’urgence.

Doit-on se contenter de la seule recommandation de la proviseure ?

L’ARS a-t-elle pris contact avec l’élève et la famille et toutes les personnes en contact avec ce jeune ?

L’élève avait fait le test, sur recommandation de qui ?; Tester positif donc connu par l’ARS, pourquoi l’ARS a-t-elle laissé cet élève venir au lycée ?

La rumeur nous dit que la maman du lycéen est également testée positive. Vrai ou faux ?

L’élève a-t-il pris le bus pour venir au lycée ? Si oui, le bus a-t-il été désinfecté ?

Un agent de la Région travaillant dans le lycée susceptible d’avoir été en contact avec l’élève n’a jamais été informé de ce qu’il doit faire.

Autant de questions et autant d’informations qui m’amènent à dire, que si l’Etat considère qu’il doit durcir le ton avec la Population, les élus du Peuple doivent aussi durcir le ton avec les services de l’Etat et encore plus quand il s’agit de santé publique ?

Nous sommes tous sur le même bateau. Agissons tous ensemble en responsabilités dans l’intérêt de tous.