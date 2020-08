Une pétition, adressée à Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, au préfet de la Réunion Jacques Billant, le premier ministre Jean Castex et le président de la République Emmanuel Macron, a été lancée sur Change.org le 15 août 2020 et a déjà recueillie plus de 9.000 signatures.

Elle demande à l’État français de rendre obligatoire la septaine en lieu isolé des personnes arrivantes sur l’île et la soumission à un test de dépistage après 7 jours pour les voyageurs. Pour le moment seuls 30% des d’entre eux ont effectué ce test.

Cette pétition fait suite à l’explosion des cas de Covid-19 depuis la semaine dernière, avec trois foyers de contamination à Saint-Denis et 2 à Saint-André. Le nombre de cas quotidien est aussi élevés, avec plus de 100 cas enregistrés en moins d'une semaine. Ce mardi, par exemple, 23 cas ont été confirmés.

Sébastien Lecornu, en visite à la Réunion actuellement, et interrogé à ce sujet par Imaz Press hier, n’exclut pas un durcissement des mesures si la circulation du virus devenait encore plus intense, mais rappelle que pour lutter efficacement contre le virus, la responsabilité individuelle est indispensable. "Si personne n’y met du sien, on n’y arrivera pas, et l’État ne peut pas tout en à la matière. Je fais appel à ce sens civique de nos concitoyens à leur capacité à tenir ces gestes dans le temps" a-t-il déclaré.

- "Pas de risque zéro" -

Le préfet Jacques Billant annonçait lui, il y a encore quelques jours que " le risque zéro n’existe pas, il ne sera jamais possible de mettre un policier ou un gendarme derrière chacun pour contrôler de la bonne application de la septaine chez soi et la réalisation d’un test à J+7. Une telle obligation légale n’est pas à l’ordre du jour, mais une obligation morale existe et vous commande de le faire. "

Des demandes qui coïncident avec celles des professionnels de la santé, qui eux réclament, en plus du test à J+7 pour les voyageurs, le port obligatoire du masque en entreprise, et qui font écho aux nouvelles mesures restrictives annoncées par Ericka Bareigts. La maire de Saint-Denis aimerait le retour des motifs impérieux pour les voyageurs se rendant à La Réunion et la mise en place d’un plan Orsec Covid afin d’adapter les procédures nationales aux réalités de la Réunion.

