Après les hausses record de 40 et 39 nouveaux cas atteintes le week-end dernier, la préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé une nouvelle pointe de 42 nouvelles personnes contaminées par le coronavirus, ce mercredi 19 août 2020. Tous les indicateurs épidémiques sont à la hausse depuis l'identification d'un premier foyer de contagion à La Réunion le 11 août dernier. Surtout, la proportion de cas autochtones, personnes ayant contracté le virus à La Réunion, explose. Alors que 61 cas sont encore en cours d'investigation, les cas importés ne représentent plus que 56% des cas totaux recensés sur l'île. Si la tendance venait à se vérifier, ce pourcentage pourrait encore baisser, au point que les cas autochtones deviennent majoritaire. Un tournant qui, au-delà de la valeur malheureusement symbolique, viendrait renforcer l'inquiétude de mise dans cette nouvelle phase de lutte contre l'épidémie. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le point de situation épidémiologique de ce mercredi 19 août 2020 a confirmé que les indicateurs sanitaires de La Réunion sont une légitime source d'inquiétude. Avec 42 nouveaux cas confirmés, l'île n'avait pas connu pareille progression journalière du virus depuis l'appaition du premier cas.

Depuis l’identification du premier foyer de contagion le 11 août dernier, l’île n’est pas descendu en dessous de la barre des 20 cas recensés quotidiennement. Les précédents records quotidiens de 40 et 39 nouveaux cas confirmés ont même été atteintes ce week-end.

Plusieurs éléments dénotent la nouvelle donne épidémique à La Réunion, au premier rang desquels la hausse des cas autochtones. Dès lors que les premiers clusters ont été identifiés - le retour des vacances et la rentrée scolaire n'aidant pas -, il était logique que la circulation locale du virus s’amplifie. Il n’empêche que les chiffres sont implacables et que, neuf jours après la découverte du premier foyer, la courbe ne s’inverse pas.

Au 11 août, les cas importés, c’est-à-dire ayant contracté la Covid-19 en dehors du territoire réunionnais, comptaient encore pour 70% des cas totaux. Au dernier point de la préfecture et de l’Agence régionale de santé ce mercredi, ils ne représentent plus que 56%. L'autorité sanitaire annonce par ailleurs que, parmi les cas investigués annoncés les jours précédents, 16 cas sont classés autochtones et seulement 2 cas sont classés importés.

Au total, 61 cas sont encore en cours d'investigation. Si les analyses de l'ARS venait à confirmer la tendance, les cas autochtones pourraient rapidement devenir majoritaires.

Le constat est le même au niveau des hospitalisations. Le nombre de patients autochtones admis au CHU est en hausse avec 17 hospitalisés à ce jour (dont 5 nouveaux, ce mercredi) contre 9 le 11 août. La proportion des cas autochtones en réanimation est tout aussi notable, avec 5 patients contre aucun le 11 août.

- Le virus en mouvement -

Au-delà de ces données brutes, un élément illustre le sérieux de la situation : la circulation du virus, même en dehors des foyers de contagion identifiés. En quelques jours, ce ne sont pas moins de 17 espaces publics qui ont fait part de cas confirmés ou de suspicions de cas de Covid-19 :

• Le commissariat du Chaudron à Saint-Denis

• La médiathèque de Sainte-Marie

• Le Comité régional olympique et sportif à Saint-Denis

• Les offices Destination Sud Réunion Saint-Pierre, L'Etang-Salé et Cilaos

• Le club de football du SDEFA à Saint-Denis

• Le collège Jean Albany de La Possession

• Le collège de La Montagne de Saint-Denis

• L’école Notre-Dame de la Salette de Saint-André

• Le CCAS de Saint-Leu

• Le lycée Paul Moreau de Bras-Panon

• Le stade Nelson Mandela et le gymnase de la Rivière des Galets au Port

• Les collèges Jules Reydellet, Les Alizés et Juliette Dodu de Saint-Denis

Le rectorat a par ailleurs dénombré une vingtaine de signalements d'établissements scolaires, conformémnt au protocole sanitaire, pour la seule journée du mercredi 19 août.

Et il ne s’agit là que des cas ou suspicions connues, les lieux concernés étant gérés par ou avec les collectivités territoriales. Comme cela a pu être le cas dans des régions de Métropole, le coronavirus n’est désormais plus circonscrit à un quartier ou même une commune. Le risque de contamination est réel partout sur l’île.

François Chièze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l’ARS, expliquait ce risque nouveau à Imaz Press, vendredi dernier : “Jusqu'à présent, on avait des chaînes de transmission familiales ou de groupes restreints. On est maintenant sur un dimensionnement différent. Avec un nombre de cas plus important, il y a obligatoirement un phénomène de ramification et quand vous avez ce phénomène de ramification, les personnes se retrouvent dans des cadres de contact avec d’autres personnes.”

- Des indicateurs inquiétants malgré les précautions -

Les professionnels de santé et les autorités interrogés ces derniers jours par Imaz Press sont unanimes : il ne faut pas céder à la panique, mais reconnaître le caractère urgent de la situation et respecter à la lettre les gestes barrière.

Comme les cas de Covid-19, les mesures pour contrer le virus se sont multipliées à La Réunion depuis le 11 août. Le préfet Jacques Billant a d’abord, par arrêté, étendu l’obligation du port du masque aux lieux extérieurs les plus fréquentés dans chaque commune de l’île.

À Saint-Denis, où est apparu le premier cluster, la maire Ericka Bareigts a interdit les rassemblements de plus de 10 personnes ainsi que les manifestations sportives et culturelles pendant un mois. La rentrée scolaire, initialement prévue le 17 août, a été reportée d’une semaine pour 24 établissements proches au à l'intérieur des foyers de contagion.

À Saint-Leu, à Saint-André, au Port ou à La Possession… Partout où des suspicions de cas ont été identifiés, les lieux ont été temporairement fermés, les événements annulés ou reportés.

En visite officielle à La Réunion depuis dimanche, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a lui-même expliqué, au journal télévisé de Réunion 1ère, être venu à La Réunion “pour porter des messages de combats, de responsabilité individuelle et de respect des gestes barrières”.

Malgré ces appels à la responsabilité de chacun ; malgré la plus grande proportion de voyageurs se soumettant à des tests de dépistage sept jours après leur arrivée ; malgré le semblable retour des précautions au sein de la population ; et malgré les fermetures et annulations de toute part, les divers indicateurs épidémiques demeurent élevés dans l’île.

Si l’heure n’est pas à la panique, elle est bien à la réalisation que cette lutte contre le coronavirus et les foyers de contagion sera un combat de longue haleine à La Réunion.

