Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton a décidé, ce vendredi 21 août 2020, d'annuler tous les événements associatifs, sportifs et culturels prévus sur le territoire communal à compter de ce soir et durant tout ce week-end, au regard de l'évolution sanitaire de ces derniers jours. De même, les sites touristiques et aires de pique-nique sont interdits au public. L'ensemble des sites sportifs est fermé jusqu'à nouvel ordre. De nouvelles dispositions seront prises en fonction de l'évolution de la situation dans les prochaines 48 heures. (Photo rb/www.ipreunion.com)

