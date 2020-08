Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lors d'un point presse exceptionnel, ce vendredi 21 août 2020, le préfet de La Réunion Jacques Billant a annoncé sa décision, par arrêté, d'étendre l'obligation du port du masque dans les zones de circulation du coronavirus. Pour rappel, toute personne âgée de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les marchés forains de plein air, dans les véhicules affectés au transport public ou scolaire, aux abords des accès des établissements scolaires d'enseignement supérieur et des crèches dans l'ensemble des communes de l'ile. Le non-respect des mesures de cet arrêté pourra faire l'objet d'une amende. La violation de ces mesures à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, est sanctionnée de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général. Retrouvez ci-dessous les quartiers concernés par l'extension de l'obligation du port du masque pour chaque commune. (Photo rb/www.ipreunion.com)

