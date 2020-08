Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Suite à la recrudescence des cas de Covid-19, la municipalité de Bras-Panon prend les dispositions suivantes, à effet immédiat ce vendredi 21 août 2020 : interdiction des événements et rassemblements de plus de 10 personnes dans tous les lieux et espaces publics, toutes les manifestations sportives et culturelles sont annulées jusqu'à nouvel ordre, toutes les locations de salles communales sont toujours suspendues et le port du masque est obligatoire dans les lieux et espaces publics

Suite à la recrudescence des cas de Covid-19, la municipalité de Bras-Panon prend les dispositions suivantes, à effet immédiat ce vendredi 21 août 2020 : interdiction des événements et rassemblements de plus de 10 personnes dans tous les lieux et espaces publics, toutes les manifestations sportives et culturelles sont annulées jusqu'à nouvel ordre, toutes les locations de salles communales sont toujours suspendues et le port du masque est obligatoire dans les lieux et espaces publics