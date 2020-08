La préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé, ce jeudi 11 août 2020, que 51 nouvelles personnes étaient contaminées par le coronavirus. C'est deuxième jour consécutif que le record de cas journaliers est battu, après les 42 contaminations de la veille.

Tous les indicateurs sanitaires continuent d'être la hausse. La proportion de cas autochtones est désormais supérieure à celle des cas importés. 24 personnes sont hospitalisées (hors évacuations sanitaires) dont six en réanimation

Trois nouveaux foyers de contagion ont par ailleurs été identifiés, portant à six le nombre de foyers actifs sur l'île. Dans ce contexte, les élus locaux se mobilisent et prennent tour à tour des décisions pour enrayer la propagation du virus.

Cette situation a fait réagir plusieurs élus. “La situation de La Réunion est plus dangereuse qu’elle ne l’était pendant le confinement, justement parce qu’il y avait un confinement”, a déclaré le maire du Port Olivier Hoarau, lors d’un point presse.

Une observation appuyée par la maire de La Possession Vanessa Miranville, qui y voit une raison de réinstaurer l’état d’urgence sanitaire. “Je suis plus inquiète qu’au début de l’épidémie. Aujourd’hui, on ne peut pas se dire qu’on va reconfiner La Réunion. Il va falloir vivre avec la Covid. On est bientôt stade d’alerte des 60 cas par jour, n’attendons pas”, a-t-elle justifié à Imaz Press, citant les exemples de la Guyane et de Mayotte, où le dispositif est maintenu jusqu’au 30 octobre. “On sait que l’état d’urgence sanitaire permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal. C’est le moment où La Réunion en a besoin”.

En attendant une réponse du préfet Jacques Billant et du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, à qui Vanessa Miranville a adressé sa requête, les élus réunionnais agissent dans le cadre qui leur est permis par la loi. Ces derniers jours les ont vu, tour à tour, prendre des des décisions lourdes de sens, face à l’aggravation de la situation sanitaire.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, où avait été identifié le tout premier cluster de l’île, a initié le mouvement avec le report de la rentrée scolaire pour 24 établissements, puis l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes et des manifestations culturelles et sportives pendant un mois.

La commune de Saint-Pierre a pris une décision similaire, pour une période de 15 jours.

Les inerdictions de rassemblements et des manifestations sportives et culturelles se sont multipliés ce vendredi

C'est pour faire le point sur cette situation que se tient ce vendredi la conférence de presse de Jacques Billant, préfet de La Réunion, de Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion et de Francis Fonderflick, secrétaire général de l’académie de La Réunion