La Réunion a dépassé ce vendredi 21 août 2020 le cap des 1000 cas de Covid-19 enregistrés officiellement sur notre territoire depuis le début de la l'épidémie, le 11 mars dernier. L'explosion des cas confirme que l'épidémie, pourtant prévisible, devient incontrôlable. LLa Réunion s'apprête à affronter sa première vague. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant a donc décidé de durcir le ton en imposant de nouvelles mesures, alors que les mairies multiplient les initiatives dans une sorte de cacophonie générale (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Le préfet renforce de nouvelles mesures de sécurité sanitaire -

"La situation est préoccupante" a reconnu d’emblée ce vendredi le préfet, annonçant 79 cas complémentaires par rapport à la veille, un nouveau record journalier qui porte le total des cas depuis le 11 mars à 1075. On recense par ailleurs 10 clusters au total, dont 7 encore actifs.

Si, selon Martine Ladoucette, directrice de l’ARS, La Réunion n’a pas encore atteint de seuil d’alerte, tel que défini au niveau national, Jacques Billant a décidé de réagir en renforçant les mesures de sécurité sanitaire. Ainsi, le port du masque obligatoire est étendu à de nouvelles zones, plus larges, sur toute l’île. A Saint-Denis par exemple, les quartiers du centre-ville, du Chaudron, et du Bas de la Rivière intégrennt la liste de ces zones.

Le préfet a surtout annoncé l’interdiction des rassemblements de loisirs de plus de 10 personnes sur tous les espaces publics de l’île (plage, aire de pique nique, parc etc…) ainsi que l’interdiction des sport collectifs et de contact sur l’ensemble du territoire, jusqu’au 13 septembre prochain.

Pour ce qui est de la limitation des déplacements aériens, le préfet à indiquer n’écarter aucune hypothèse. Il a néanmoins tenu un discours rassurant, notamment au regard des voix qui s’élèvent en faveur d’un retour de la septaine obligatoire et des tests à J+7 pour les voyageurs. Une pétition en ce sens a d’ailleurs déjà recueilli près de 11 000 signatures

La directrice de l’ARS a ainsi précisé qu’actuellement, la circulation du virus est en grande partie autochtone. "Le taux de positivité journalier auprès des voyageurs est proche de 0" tenu à souligner Martine Ladoucette, contre moins de 2 cas journaliers pour cent tests en ce qui concerne la circulation autochtone.

- Une sorte de cacophonie générale -

La vague tant redoutée est donc sur le point de s’abattre sur La Réunion. La sérénité de ces trois derniers mois semble laisser place à une panique généralisée. Les parents s’affolent lorsque des cas sont annoncés dans les établissements scolaires de leurs marmailles.

Les mairies quant à elles semblent tenter de palier à l’urgence, dans une forme de cacophonie générale. En effet, chaque exécutif y va de ses initiatives, de ses demandes, et de ses décisions.

A chaque nouveau cas déclaré dans une école, un collège ou un lycée, certains maires n’hésitent à demander la fermeture pure et simple de l’établissement. Sur ce point, "les élèves sont en sécurité" à l’école a tenu à rassurer Francis Fonderflick, secrétaire général de l’Académie.

Les mesures de généralisation du port du masque obligatoire à l’échelle d’une commune ou de quartiers se sont également multipliées à l’initiative des maires. Les événements culturels et sportifs ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre dans de nombreuses villes et des arrêtés d’interdiction de grands rassemblements sur l’espace public ont été pris par certains maires. Sur ces différents point, le préfet a ainsi décidé d’harmoniser certaines mesures, notamment avec l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ainsi que les sports collectifs et de contact sur toute l’île, jusqu’au 13 septembre prochain.

Le monde de la santé partage aussi son inquiétude. Si les hôpitaux semblent contrôler les flux, il n’en est pas de même au sein des centres de dépistages qui croulent sous les demandes. Se faire dépister est devenu un parcours du combattant. Face à cette situation, les professionnels de santé ont également fait une série de proposition afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la Covid-19.

- Le nombre de cas explose sur l’île -

Rappelons que cette vague épidémique qui est sur le point de s’abattre sur l’île était clairement prévisible

Avec la fin des vacances scolaires, un relâchement évident au sein de la population, et la levée de certaines mesures restrictives qui permettaient de garder un contrôle de l’épidémie à l’échelle du territoire (suppression de la quatorzaine, puis de la septaine obligatoires pour les voyageurs arrivant sur l’île), il faisait très peu de doute que les contaminations allaient repartir à la hausse dès le mois d’août.

La réalité a confirmé ce que beaucoup redoutaient. 23 nouveaux cas il y a une semaine, puis 42 nouveaux cas il y a quelques jours, pour dépasser ce jeudi 20 août le seuil symbolique des 50 nouveaux cas (51 exactement)

Le nombre de cas explose sur l’île, tout comme le nombre de clusters (6 recensés au 20 août). Plus inquiétant encore, la courbe des cas autochtones a maintenant dépassé celle des cas importés. Ce qui signifie très clairement que le virus circule activement sur le territoire.

Mais contrairement au mois de mars où notre île a rapidement basculé dans le confinement, tuant dans l’œuf la vague qui s’amorçait, la vie économique, éducative et sociale du territoire se poursuit cette fois, rendant cette épidémie incontrôlable.

- Au final, un combat collectif mais avant tout personnel -

Cette vague épidémique démontre que si la lutte contre cette épidémie est bien sûr un combat collectif qui demande une mobilisation de l’ensemble des forces vives du territoire et des décisions fortes de la part des pouvoirs publics, c’est avant un combat personnel.

Depuis le début de la crise, les autorités et les médias ne cessent de répéter toute l’importance de respecter les gestes barrières : port du masque, distanciation sociale, lavage régulière des, usage du gel hydroalcoolique. Force est de constater que ces derniers mois de calme ont provoqué un certain relâchement de la vigilance, ayant pour conséquence ce redémarrage dynamique de l’épidémie.

Par ailleurs, la multiplication des grands rassemblements, familiaux notamment, ont contribué à réactiver la circulation virale.

Plus que jamais, chaque Réunionnais se doit donc de faire preuve de vigilance et de suivre scrupuleusement les consignes sanitaires. Il ne s’agit pas d’arrêter de vivre, ni de se reconfiner volontairement. Mais chaque petit geste barrière respecté est incontestablement une lutte gagnée contre le coronavirus.

