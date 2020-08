Avant même que le préfet n'annonce des durcissements des règles sanitaires, les communes de l'île ont entamé de leur côté une série de restriction. A Saint-Denis, Saint-Paul, Le Port, La Possession ou encore Saint-Leu, le port du masque est désormais obligatoire sur la quasi-totalité du territoire.



Les rassemblements de plus de dix personnes dans les parcs et plages sont désormais interdits sur l'entièreté de La Réunion. Une mesure que certaines communes avaient déjà imposé cette semaine. Les événements culturels et sportifs sont aussi annulés dans de nombreuses villes, notamment sur les territoires du TCO et à Saint-Denis. D'autres villes, comme Bras-Panon, ont décidé de fermer leurs sites sportifs. Les sports de contact et collectif sont d'ailleurs interdits de pratique à partir de ce samedi, comme décidé par la préfecture.

- La Réunion en état de vulnérabilité modérée -

Face à une situation sanitaire inquiétante, l'Agence régionale de santé a tout de même tenté de relativiser, indiquant que La Réunion se trouvait actuellement en "état de vulnérabilité modérée". Le seuil d'alerte n'est par ailleurs pas dépassé : celui-ci est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants, tandis que La Réunion se situe actuellement à 25 cas environ pour 100.000 habitants.



Pour autant, l'ARS alerte la population sur le respect des gestes barrières, et des quatorzaines en cas de dépistage positif. Les autorités sanitaires ont par ailleurs indiqué que, pour l'heure, le nombre de cas confirmés issus de voyageurs représentaient environ 0,3% des dépistages positifs. 700 voyageurs se font dépister chaque jour à J+7 après leur arrivée.



L'heure est désormais à la prudence et au respect des règles sanitaires, ont martelé les autorités.



