Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le léger répit de samedi, après trois journées consécutives de hausse record de cas de coronavirus, n'aura duré que 24 heures. La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 92 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 23 août 2020 à 15h00, soit un total de 1209 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Parmi les nouveaux cas, on dénombre 41 cas autochtones, 1 cas importé suite à un dépistage à J+7 et 50 cas sont en cours d'investigation. Parmi les cas qui restaient en cours d'investigation, 35 sont classés autochtones, 1 cas est importé suite à son dépistage à J+7. Nous publions le communiqué de la préfecture et de l'ARS ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

