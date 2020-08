- Décès d'une patiente dans l'unité Covid -

Le CHU de La Réunion a informé, ce samedi 22 août 2020, du décès d'une patiente hospitalisée dans le service de maladies infectieuses, unité Covid du CHU Nord. "Le décès n'est, après analyse médicale, pas directement imputable à la pathologie de la Covid-19, mais à une autre pathologie aiguë", a précisé le CHU dans un communiqué.

- Cinq personnels hopitaliers touchés - Le CHU de La Réunion a, pour sa part, confirmé cinq cas avérés de Covid-19 parmi le personnel du service d'accueil des urgences du sit. Il s'agit de trois Infirmiers, un aide-soignant et un praticien. Les cinq personnels ont été mis à l'isolement et une campagne de dépistage obligatoire a débuté ce samedi matin pour l'intégralité du service des urgences.

- Première vague, nouvelles règles -

Les rassemblements de plus de dix personnes dans les parcs et plages sont désormais interdits sur l'entièreté de La Réunion depuis ce samedi. Les événements culturels et sportifs sont aussi annulés dans de nombreuses villes, notamment sur les territoires du TCO et à Saint-Denis. D'autres villes, comme Bras-Panon, ont décidé de fermer leurs sites sportifs. La préfecture a d'ailleurs interdit la pratique des sports de contact et collectifs également depuis ce samedi.

- Recrudescence nationale, espoir international -

La circulation du virus s'est accélérée partout en France ces derniers jours. Le ministère de la Santé indque que le taux d’incidence a progressé en sept jours de 42%. Neuf départements ont désormais dépassé le seuil d’alerte de 50 nouveaux cas positifs dépistés au cours des sept derniers jours pour 100 000 habitants.

À l'échelle mondiale, l'OMS a indiqué espérer en finir avec la pandémie de Covid-19 en moins de deux ans. "Surtout si nous pouvons unir nos efforts (...) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe (espagnole) de 1918", a affirmé le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.