Suite à la campagne de dépistage réalisée aux urgences du CHU Nord dès l'annonce des cas avérés de Covid, le CHU de La Réunion informe que 180 personnels ont été dépistés à ce stade sur un total d'environ 200. Deux personnels supplémentaires ont été dépistés positifs au Covid-19, ce qui représente plus de 98% de résultats négatifs. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"90% du personnel s’est rendu dès samedi sur le lieu de dépistage, le CHU tient à les remercier de leur sens de la responsabilité. Aujourd’hui, les résultats font état de 2 personnels supplémentaires dépistés positifs à la COVID-19, et donc de plus de 98% de résultat négatif.

Le CHU a porté une attention toute particulière à la situation et a rapidement et continue de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer à la fois la sécurité de nos soignants et nos patients en limitant la propagation du virus et garantir la continuité des soins.

Le protocole de prise en charge des personnes exposées a été mis en œuvre dès le 1er signalement de cas suspect ou avéré. Un rappel du protocole interne de protection des personnels hospitaliers dans le cadre de la COVID-19 sera réalisé, comme il l’est régulièrement. Nous adressons tout notre soutien aux personnels des urgences."

Rappelons que ce samedi 22 août, cinq personnels ont été testés positifs au coronavirus aux urgences du CHU nord. Il s'agissait de trois infirmiers, un aide-soignant et un praticien. Les cinq personnels ont été mis à l'isolement. La campagne de dépistage obligatoire a débuté ce samedi pour l'intégralité du service des urgences. Il reste encore une vingtaine de personnes à tester.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com