Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, on assiste à une autre épidémie, celle du complot. Le virus du complot existe en réalité depuis des siècles, et a toujours su surfer sur les événements clés de l'histoire de l'humanité. Cette pandémie historique n'échappe pas à la règle et apporte également son lot de théories complotistes. Tour d'horizon (sans jugement sur la véracité de ces théories) de ces théories (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Le coronavirus, made in china ou made in USA ? -

Officiellement, le virus serait d’origine animale, un pangolin ayant servi à un festin chinois du côté de la région de Wuhan, en Chine.

Pour le président des Etats-Unis, Donald Trump, et certains complotistes, si l’origine est bien chinoise, elle est plutôt à rechercher du côté des hommes. En effet, le président américain n’a pas hésité à affirmer que le virus avait été fabriqué au sein de laboratoires chinois et qu’il serait en réalité une arme bactériologique utilisée par ce dernier afin d’affaiblir les Etats-Unis, notamment (pour une fois que quelque chose venant de Chine fonctionne bien, et aussi longtemps, diront les mauvaises langues).

Du côté des chinois, on accuse les Etats-Unis d’être à l’origine de l’épidémie. Là encore, les complotistes affirment que le virus aurait été fabriqué par le pays de l’Oncle Sam puis apporté en Chine via un soldat américain qui aurait participé aux Jeux mondiaux militaires d’octobre 2019, à Wuhan. Ce serait ainsi une manœuvre pour faire accuser la Chine et l’isoler sur la scène internationale alors que les deux grandes superpuissances se livrent une guerre d’influence sans merci.

- Billes Gates à l’origine de l’épidémie -

A écouter les complotistes, Billes Gates serait à l’origine de toutes les calamités de notre planète, tout particulièrement de cette pandémie mondiale. La Covid-19 aurait en effet été fabriquée à l’initiative du patron de Microsoft qui œuvre aussi dans la lutte contre certaine maladie via sa fondation. Pour les défenseurs de cette vision, cette fondation ne serait qu’un épouvantail de l’un des hommes les plus riches au monde pour renforcer son influence et sa domination sur la planète.

Cette théorie rejoint les nombreuses thèses du grand capital affirmant que le monde ne serait pas dirigé par la classe politique mais par de grandes puissances financières qui dictent la marche de notre société.

- Des industries pharmaceutiques aux gouvernants, tous coupables -

Les théories affirmant que c’est un complot des industries pharmaceutiques foisonnent. Pour ces derniers, la Covid-19 aurait été fabriquée afin d’alimenter ces industries qui pourront ainsi écouler des médicaments et des vaccins, alimentant de fait différents débats comme on a pu le voir concernant l’efficacité ou non de la chloroquine.

Les partisans de ce médicament estiment notamment que les gouvernements ont refusé son usage compte tenu de son faible coût de fabrication, pas assez rentable pour les grands groupes pharmaceutiques.

Actuellement, les débats se cristallisent autour de la vaccination. La question est d’ores et déjà posée en Australie où le gouvernement souhaite rendre le vaccin anti covid obligatoire dès lors qu’il sera commercialisé. Aux Etats-Unis, on souhaite laisser la liberté à la population de se faire vacciner ou non. En France, aucune décision n’a été arrêtée mais les antivax sont déjà mobilisés, militant contre l’obligation de se vacciner, accusant le gouvernement et les industries pharmaceutiques de connivence, invoquant le fait que le vaccin aura des effets néfastes sur l’organisme etc.

Le professeur Didier Raoult qui fut au cœur de la polémique relative à la chloroquine, est d’ailleurs devenue une icône (malgré lui) du combat des antivax. Lors d’un récent entretien accordé à CNews, le directeur de Méditerranée- Infection de Marseille a notamment déclaré " si la maladie reste ce qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas ", alimentant de fait l’argumentaire et les théories de ceux qui militent contre la vaccination.

- Quand les doutes et hésitations profitent aux complots -

Ce qui surprend souvent chez les théoriciens du complot, c’est leur capacité à pénétrer l’esprit des gens et à faire prospérer et développer leurs idées. Plusieurs éléments expliquent cette facilité.

Tout d’abord, il est impossible d’affirmer avec force que les théories du complot sont fausses. Elles sont souvent très bien documentées et argumentées. On peut même reconnaître, même si on n’adhère pas à certaines théories, qu’elles évoquent nécessairement une part de vérité.

Ces théories affirmées avec certitudes s’alimentent également du manque de connaissance. Ce coronavirus existant depuis moins d’un an, l’état actuel des connaissances est donc un terreau idéal pour les promoteurs de théories diverses et variées. D’autant plus que ces thèses sont souvent opposées aux éléments contradictoires qui émanent des voies officielles.

En ce qui concerne le coronavirus, on a par exemple entendu tout et son contraire concernant le port du masque, pour finalement le généraliser et le rendre obligatoires. Ces hésitations donnent un sentiment de " on ne nous dit pas tout " exacerbé d’ailleurs par la défiance croissante et criante vis à vos des gouvernants et du développement des nouvelles technologies.

D’autre part, avec l’avènement des réseaux sociaux, ces théories sont facilement diffusées. Alors que ces informations circulaient auparavant au sein d’une communauté restreinte, elles sont désormais accessibles au plus grand nombre. Ces théories sont ainsi massivement relayées, commentées, enrichies, mais aussi déconstruites.

Alors qui croire ou ne pas croire ? Interrogez vorre bon sens il est toujours de bon conseil

www.ipreunion.com