Pour tenir compte de la situation sanitaire et en application du principe de précaution, le rectorat a décidé de fermer partiellement ou totalement un certain nombre d'établissements scolaires. Ces décisions ont été prises en concertation avec la avec la préfecture, l'Agence régionale de santé et les mairies concernées, précise le rectorat. 31 établissements sont concernés (Photo rb/www.ipreunion.com)

Saint-André

- Prolongation du report de la rentrée dans l’école privée sous contrat Notre-Dame de la Salette jusqu’au 31 août.

Saint-Denis

- Prolongation du report de la rentrée dans 23 écoles publiques et 1 école privée sous contrat. Les équipes éducatives seront présentes dans les locaux pour assurer la continuité pédagogique. Réouverture de l’école Léon Dierx qui accueillera les élèves à compter du lundi 24 août

- Lycée Bellepierre : maintien en quatorzaine à domicile d’une classe de 27 élèves et 3 enseignants. Mise en place de la continuité pédagogique

- Lycée Leconte de Lisle : maintien en quatorzaine à domicile d’un groupe 14 élèves, cas contacts d’un élève Covid positif. Mise en place de la continuité pédagogique

- GIP Académique : un personnel Covid positif placé en quatorzaine.

Saint Joseph

- Lycée Pierre Poivre : maintien à domicile dans l’attente des préconisations de l’ARS, des 69 élèves de deux classes, cas contacts d’un personnel Covid positif.

Saint-Louis

- Ecole Paul Salomon 2 : fermeture de l’école les lundi 24 et mardi 25 août pour nettoyage des locaux. Maintien à domicile en quatorzaine de 197 élèves (6 classe de CP, 6 classes de CE1 et 2 classes de CE2)

- Lycée professionnel Victor Schoelcher : maintien à domicile avec continuité pédagogique d’une classe de 12 élèves, cas contacts d’un élève Covid positif.

Le Tampon

- Lycée Roland Garros : maintien à domicile en quatorzaine de 69 élèves et 20 enseignants de deux classes, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.

A propos de la continuité pédagogique

"La continuité pédagogique est activée dès qu’un élève est maintenu à domicile" souligne le rectoral. "Elle repose sur un lien social établi par l’enseignant avec l’élève et sa famille, le groupe ou la classe, selon la situation rencontrée, et sur la mise à disposition de ressources et d’activités pédagogiques afin d’assurer un rythme d’acquisition similaire aux élèves qui seraient en présentiel. Les systèmes d’information du rectorat et les outils numériques utilisés, comme les espaces numériques de travail ou les blogs d’école, sont les supports de cette continuité" dit encore le rectorat.

Pour les familles qui le souhaitent, des documents pédagogiques sont mis à leur disposition sous format papier dans les écoles et établissements concernés.

"Les parents sont acteurs de cette continuité pédagogique en prenant connaissance des travaux demandés à leurs enfants et en les mobilisant sur les apprentissages selon les recommandations des enseignants" précise le rectorat

La procédure en cas de détection d’un cas Covid avéré positif dans un établissement scolaire

Dès qu’une école ou un établissement scolaire est informé d’un cas Covid-19 avéré positif chez un élève ou un personnel :

- prise en charge et isolement de la personne (si elle est encore dans les locaux)

- enquête immédiate sur le respect des gestes barrières et identification des éventuels cas contact

- information immédiate de l’ARS et mise en œuvre des recommandations faites en retour.