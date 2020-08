Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

"Dans le cadre de la dégradation épidémique liée à la Covid-19, le CHU adapte son organisation de crise et la prise en charge des patients Covid-19" annonce le CHU. Le nombre de place en réanimation sur le site Sud va augmenter de six lits supplémentaires, et une unité de médecine Covid va ouvrir. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

