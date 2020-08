Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A compter du 22 août et jusqu'au 13 septembre 2020, de nouvelles règles sanitaires font leur apparition. Le port du masque devient obligatoire dans certaines zones extérieures notamment à Saint-Denis, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, tout comme la pratique des sports collectifs ou de combat. La police nationale prévient que les contrôles réalisés ce week-end étaient essentiellement préventifs mais que désormais, l'amende de 135 euros s'applique en cas de non respect de ces règles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A compter du 22 août et jusqu'au 13 septembre 2020, de nouvelles règles sanitaires font leur apparition. Le port du masque devient obligatoire dans certaines zones extérieures notamment à Saint-Denis, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, tout comme la pratique des sports collectifs ou de combat. La police nationale prévient que les contrôles réalisés ce week-end étaient essentiellement préventifs mais que désormais, l'amende de 135 euros s'applique en cas de non respect de ces règles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)