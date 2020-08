Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Jacques Billant, préfet de La Réunion, en présence de Chantal Manès Bonnisseau, rectrice, de Martine Ladoucette, directrice générale de l'Agence régionale de santé, et des présidents du conseil régional et départemental ont échangé avec les maires sur la manoeuvre sanitaire et l'harmonisation des mesures sur le territoire. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous.

