Pour la première fois depuis le début de la pandémie mondiale, La Réunion se trouve dans la tourmente. Alors qu'un premier décès lié directement au Covid-19 est à déplorer (hors évacuation sanitaire), le nombre de cas confirmés quotidiennement continue d'augmenter. D'ailleurs, près de la moitié des 1.244 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie le 11 mars ont été recensés au cours des 14 derniers jours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Entre le mardi 11 août, date de la recrudescence de l'épidémie et le lundi soir 24 août 534 cas ont été recensés par les autorités sanitaires. Des chiffres qui ont poussé les municipalités, comme la préfecture, à prendre des mesures drastiques.

• Explosion du nombre de cas

Depuis l'apparition du premier foyer de contagion à Sainte-Clotilde le 11 août dernier, le nombre de cas est en expansion. Neuf autre foyers ont par ailleurs été découverts. Depuis le 19 août quatre "records" ont été enregistrés, avec un point culminant le dimanche avec 92 cas. Ce lundi, ce sont 35 nouveaux cas qui ont été recensés.



La majorité des nouveaux cas sont par ailleurs autochtones, contrairement à avant l'apparition des premiers foyers de contagion : avant cela, environ 70% des cas rapportés depuis le début de l'épidémie étaient importés. Du personnel soignant a aussi été contaminé, au sein du CHU du Sud comme du Nord.



Le CHU de Saint-Denis a par ailleurs annoncé ce lundi la mort d'un patient en unité Covid. "Il s'agit du premier décès imputable au Covid hors Evasan évacuation sanitaire" précise le CHU dans un communiqué.



La victime est un homme âgé de 80 ans qui avait été admis en réanimation. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit du père de Farid Mangrolia, ancien référent LREM à La Réunion.



Six autres décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont cinq avaient fait l'objet d'une évacuation sanitaire en provenance de Mayotte. Une autre patiente est décédée hospitalisée en unité Covid dans la nuit de vendredi à samedi des suites d'une autre pathologie.

• Généralisation du port du masque

Vendredi 21 août, le préfet Jacques Billant a pris un arrêté rendant obligatoire jusqu'au 13 septembre le port du masque dans les espaces publics ouverts (centre-ville, abords des établissements scolaires…) pour faire face à la flambée des cas. Une mesure qui avait déjà annoncée dans beaucoup de commune, notamment Saint-Denis ou celles du TCO.



Après un week-end de sensibilisation, les forces de l'ordre devraient désormais entamer les verbalisations. Les contrevenants risquent 135 euros d'amende en cas de non-respect du port du masque.

• Pas de rassemblements à plus de dix personnes en extérieur

L'arrêté pris le 21 août dernier interdit désormais de se regrouper à plus de dix personnes en extérieur, quelle que soit la commune. Les espaces verts, aires de pique-nique ou encore les plages sont concernés par cette interdiction.

• Plus de sports collectifs

Dans l'esprit de limiter les contacts physiques et les rassemblements, les sports de contact (comme les sports de combat) ainsi que les sports collectifs sont interdits. Seule la pratique de sport individuel reste autorisée pour l'heure. La plupart des sites sportifs des communes ont d'ailleurs fermés leurs portes, à l'image de Saint-Denis, du Port, de Trois-Bassins ou encore Saint-Joseph.

• Les événements culturels annulés

La culture aussi souffre de la crise sanitaire : dans la plupart des communes, l'annulation des événements sportifs est associée à celle des événements culturels.

• Des établissements scolaires fermés

Avec la multiplication du nombre de cas Covid-19 chez les élèves et le personnel éducatif, 41 établissements ont partiellement ou totalement fermé leurs portes.



Les élèves concernés suivent leur scolarité avec la continuité pédagogique. "Les systèmes d’information du rectorat et les outils numériques utilisés, comme les espaces numériques de travail ou les blogs d’école, sont les supports de cette continuité" détaille le rectorat.



