La pandémie de Covid-19 aura eu raison des courses Odysséa, organisées dans le cadre d'Octobre rose, pour la lutte du cancer du sein. La course prévue à La Réunion les 7 et 8 novembre par contre est bien maintenue. Run Odysséa se prépare cependant à toutes les éventualités et propose d'ores et déjà une version "virtuelle" de la course pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se rendre à l'événement mais veulent malgré tout acheter un dossard et courir près de chez eux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'organisation nationale d'Odysséa l'a annoncé ce mardi 25 août 2020 sur son compte Facebook : "c’est le cœur lourd mais l’esprit serein que nous avons pris la décision de ne pas maintenir nos événements présentiels cette année".

La course organisée dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein et qui rassemble habituellement des milliers de coureuses et coureurs munis de leur dossard rose a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. "Aujourd’hui et dans le contexte sanitaire et social de cette rentrée compliquée, notre devoir est d’être responsables et de protéger toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis presque 20 ans" écrivent les organisateurs.

Cette annulation ne concerne cependant que les courses métropolitaines. "A La Réunion, pour l'instant c'est maintenu, c'est d'ailleurs la seule course du réseau à être maintenue en présentiel" explique Nathalie Bourcier, présidente de Run Odysséa.

Pour l'instant il est prévu que l'événement se déroule en deux temps, d'abord une course marmailles le 3 octobre à l'Etang-Salé-les-Bains, puis la course traditionnelle des adultes les 7 et 8 novembre. Des mesues ont été prises pour s'adapter au contexte sanitaire : masques au départ et à l'arrivée, gestes barrières, mise en place d'un sens de circulation etc...

La course reste cependant menacée et les organisateurs disent en avoir conscience. "On y réfléchit depuis le début de la crise déjà. On a proposé divers aménagements à la préfecture, on reste très mobilisés. Bien sûr, si on voit que la situation n'est plus maîtrisée, on prendra nos dispositions. Pour l'instant c'est trop tôt" estime Nathalie Bourcier.

Il est déjà possible de préparer sa course en "virtuel" : "on s'inscrit, on télécharge le dossard et on court dans le parcours qu'on souhaite. Avec une montre connectée on peut même mettre son parcours sur internet", explque la présidente de Run Odysséa. Une alternative pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer à l'événement, et qui pourrait servir de plan B pour tous les participants en cas d'annulation totale.

