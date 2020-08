Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Compte tenu de l'évolution de la COVID-19 à La Réunion, le CHU de La Réunion met en place de nouvelles modalités de visites des familles et des associations" annonce le Centre hospitalier. Les visites sont ainsi limitées à 1 heure par jour et une seule personne par patient, "en maintenant l'absence de contacts physiques avec le patient et le respect strict des gestes barrières" rappelle par ailleurs le CHU. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Compte tenu de l'évolution de la COVID-19 à La Réunion, le CHU de La Réunion met en place de nouvelles modalités de visites des familles et des associations" annonce le Centre hospitalier. Les visites sont ainsi limitées à 1 heure par jour et une seule personne par patient, "en maintenant l'absence de contacts physiques avec le patient et le respect strict des gestes barrières" rappelle par ailleurs le CHU. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)