Ce mardi 25 août 2020, 48 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés à La Réunion. Au total, depuis le début de l'épidémie, 1.292 cas ont été recensés par l'Agence régionale de Santé. 49 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 9 en réanimation. Parmi ces malades, sept d'entre elles sont réunionnaises, les deux autres sont issus d'une évacuation sanitaire.



Comme il avait été annoncé, une première réunion de la cellule de crise, composée des édiles réunionnais et des autorités, s'est tenue ce mardi. Les maires ont abordé avec le préfet leurs inquiétudes face aux multiplications de cas dans les établissements scolaires. Il revient désormais à la préfecture de décider de la fermeture de ces derniers en cas d'apparition de cas de Covid-19.



Quatre nouveaux lycées, trois à Saint-Denis et un à Saint-Joseph, ont d'ailleurs partiellement fermé leurs portes suite à la découverte de six cas de Covid-19 parmi les élèves.

- Harmoniser les mesures de lutte -

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a par ailleurs affirmé que le préfet devrait signer sous peu un arrêté, afin d'harmoniser les mesures de lutte contre le virus sur tout le territoire. Jacques Billant a lui précisé de son côté que les mesures en matière de port du masque devaient être prises par les maires, qui doivent "identifier avec discernement les lieux qui doivent être concernés".



Le port du masque, obligatoire depuis ce samedi dans certains lieux publics extérieurs, a d'ailleurs fait l'objet de contrôles ce mardi dans les rues de Saint-Denis. Ericka Bareigts, maire du chef-lieu, a en effet décidé que le masque serait obligatoire dans de vastes zones de la ville. La police a donc effectué une opération de contrôle, où la sensibilisation était de mise, afin de s'assurer que la population jouait désormais le jeu.



