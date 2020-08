En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l'ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Saint-Louis

- L’école Paul Salomon 2 accueillera à nouveau les élèves et personnels à compter du jeudi 27 août.

L’ensemble des 198 tests réalisés sur les élèves et les personnels considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif se sont révélés négatifs. Au regard de ces résultats, seuls les élèves de la classe et l’enseignant de l’élève positif restent considérés comme cas contacts et reprendront l’école à la fin de leur période quatorzaine le mardi 1er septembre.

Saint-Denis

- Collège Elie Wiesel : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 25 élèves d’une classe, de 6 enseignants (placés en situation de travail à distance) et de 2 autres personnels, considérés comme cas contact d’un élève Covid positif.

- Collège de Montgaillard : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 22 élèves d’une classe et d’un enseignant (placé en position de travail à distance), considérés comme cascontacts d’un élève Covid positif.

- Lycée Lislet Geoffroy : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 32 élèves d’une classe et de 10 enseignants, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.

Le Port

- Lycée Jean Hinglo : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 36 élèves de 3 classes, de 6 enseignants (placés en position de travail à distance) et de 3 autres personnels, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.