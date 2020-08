Jacques Billant, préfet de La Réunion, rappelle que les rassemblements de loisir de plus de 10 personnes sont interdits dans l'espace public depuis le 22 août jusqu'au 13 septembre. En effet, le taux d'incidence (nombre de cas positifs rapporté à 100 000 habitants) est ainsi passé de 5,2 dans la semaine du 2 au 9 août à 26,5 du 10 au 16 août. Le taux de positivité (nombre de tests positifs/ nombre de tests réalisés) est passé de 0,5 à 1,9 %, sur la même période. Une situation sanitaire qui oblige à se montrer prudent face au virus. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le nombre de cas confirmés de Covid 19 à La Réunion a fortement progressé au cours des dernières semaines et cette progression s’accélère.



Le taux d’incidence (nombre de cas positifs rapporté à 100 000 habitants) est ainsi passé de 5,2 dans la semaine du 2 au 9 août à 26,5 du 10 au 16 août. Le taux de positivité (nombre de tests positifs/ nombre de tests réalisés) est passé de 0,5 à 1,9 %, sur la même période, marquant une circulation active du virus.



Derrière ces données, l’examen des circonstances de contamination montre l’importance des événements festifs comme facteur de la propagation du virus sur le territoire.



Dans ce contexte préoccupant, Jacques Billant, Préfet de La Réunion rappelle que les rassemblements de loisir de plus de 10 personnes sont interdits dans l’espace public (plages, espaces collectifs, forêts, plages...) depuis le 22 août jusqu’au 13 septembre.



Plus généralement, il est rappelé que les mesures " barrières ", doivent être strictement observées en tout lieu et en toute circonstance, y compris dans les espaces privés (habitations et terrains notamment). Cette obligation concerne également les salles des fêtes ou salles polyvalentes mises à disposition de personnes privées (particuliers ou associations) dès lors que plus de dix personnes s’y rassemblent.



Il convient d’être tout particulièrement vigilant lors des fêtes familiales, amicales ou privées organisées notamment à l’occasion des anniversaires ou des mariages, qui sont trop souvent à l’origine de contaminations (" clusters ").

Enfin il est rappelé que les bals et activités dansantes ne peuvent, de par leur nature, s'organiser dans le respect des gestes barrières et sont donc interdits.



Pour faire reculer le virus et protéger nos proches, soyons responsables, adoptons les gestes barrières et privilégions le port du masque.