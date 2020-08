Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Ce n'est plus un secret, La Réunion fait face à sa première vague épidémique. La circulation virale est active sur l'île et les cas autochtones ont désormais dépassé les cas importés. Avec 13 clusters actifs à ce jour et 48 nouveaux cas, La Réunion est plus que jamais touchée par la Covid-19. Certains s'agacent des messages alarmistes entendus partout, martelant que c'est parce qu'on teste davantage que les cas positifs augmentent. C'est pourtant le taux de positivité qu'il faut regarder et celui-ci augmente aussi : aujourd'hui 2,5% des tests réalisés sont positifs à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

