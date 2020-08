Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 38 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 27 août à 15h00, soit un total de 1 410 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. A ce jour, on recense également 2 nouveaux clusters : un à Sainte-Marie et un au Port. Au total, 15 clusters sont actuellement actifs dans l'île. Nous publions ici le communiqué de l'ARS et de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

