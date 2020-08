En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l'ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Saint-André

- Collège Chemin Morin : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 9 enseignants considérés comme cas contacts d’un collègue Covid positif.

Saint-Benoît

- Reprise Collège Bassin bleu : suivant les préconisations de l’ARS : reprise pour les 48 élèves et 15 enseignants qui ne sont pas considérés comme cas contacts. Poursuite de leur quatorzaine pour les deux élèves Covid positif.

Saint-Denis

- École maternelle Gisèle Calmy : maintien à domicile des 21 élèves et de l’enseignante d’une classe de Grande section, avec campagne de dépistage prévue samedi 29 août.



- Collège Bois de Nèfles : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 49 élèves de 2 classes, considérés comme cas contacts de 2 élèves Covid positif.



- Lycée Mémona Hintermann Affèjee : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 134 élèves de 6 classes, considérés comme cas contacts d’un enseignant Covid positif.



- Reprise Lycée privé François Xavier : suivant les préconisation de l’ARS, reprise pour les 16 élèves d’une classe et d’un enseignant qui ne sont pas considérés comme cas contacts. Poursuite de sa quatorzaine par l’élève Covid positif.



- Reprise Lycée professionnel Julien de Rontaunay : suivant les préconisations de l’ARS, reprise lundi 31 août pour les 30 élèves d’une classe et l’enseignant qui ne sont pas considérés comme cas contacts. Poursuite de sa quatorzaine par l’élève Covid positif.



- Reprise Lycée Georges Brassens : suivant les préconisations de l’ARS, reprise pour les 6 enseignants qui ne sont pas considérés comme cas contacts.



- Reprise Lycée Bellepierre : suivant les préconisations de l’ARS, reprise pour les 60 élèves des deux classes et les 11 enseignants qui ne sont pas considérés comme cas contacts. Poursuite de sa quatorzaine par l’élève Covid positif.

Sainte-Marie

- École maternelle Desbassyns : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, des 27 élèves, deux enseignantes et de l’Atsem d’une classe de Moyenne section. Campagne de dépistage prévue samedi 29 août.

Saint-Paul

- Reprise Lycée Saint-Paul IV : suivant les préconisations de l’ARS, reprise lundi 31 août pour les 17 élèves d’une classe et les 7 enseignants qui ne sont pas considérés comme cas contacts. Poursuite de sa quatorzaine par l’élève Covid positif.

- Le protocole sanitaire mis à jour le 26 août renforce les mesures de port du masque -

Le protocole traduit les prescriptions émises par les autorités sanitaires pour qu'elles soient applicables dans le cadre de l’École. Désormais, le port du masque est obligatoire pour tous personnels, en présence en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.



Le port du masque est obligatoire pour tous les collégiens et lycéens, y compris pendant les récréations.