Des plans de reconfinement territoriaux et globaux sont prêts

"Nous devons nous doter de tous les moyens pour stopper cette progression, mais nous devons continuer au maximum à vivre. Nous voulons que la reprise de septembre soit la plus large possible. Il est de notre devoir d'anticiper et de prévoir toutes les hypothèses : des plans de reconfinement sont prêts, sous l'égide du ministère de la santé. Notre système hospitalier est prêt aussi pour accueillir une nouvelle vague de patients. Mais notre objectif est de tout faire d'éviter un reconfinement et un afflux massif de patients en réanimation. Cet objectif est à notre portée, si nous sommes tous responsables" détaille le Premier ministre