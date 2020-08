L'épidémie continue de flamber à La Réunion. En l'espace d'une semaine, le taux d’incidence (nombre de cas positifs rapporté à 100 000 habitants) est ainsi passé de 5,2 à 26,5. Le taux de positivité (nombre de tests positifs/ nombre de tests réalisés) est passé de 0,5 à 1,9 %, sur la même période, marquant une circulation active du virus. 80 nouveaux cas ont été enregistrés en l'espace de seulement 24 heures. 13 foyers de contagion restent actifs.



La préfecture rappelle donc qu'il est nécessaire de respecter les mesures "barrières", qui doivent être strictement observées en tout lieu et en toute circonstance, y compris dans les espaces privés (habitations et terrains notamment).

- De nouveaux établissements partiellement fermés -

Quatre nouveaux établissements ont été partiellement fermés ce mercredi : les collèges Elie Wiesel et Montgaillard et le lycée Lislet à Saint-Denis, ainsi que le lycée Jean Hinglo au Port.

A Saint-Louis, l’école Paul Salomon 2 accueillera à nouveau les élèves et personnels à compter du jeudi 27 août. L’ensemble des 198 tests réalisés sur les élèves et les personnels considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif se sont révélés négatifs.

Au regard de ces résultats, seuls les élèves de la classe et l’enseignant de l’élève positif restent considérés comme cas contacts et reprendront l’école à la fin de leur période quatorzaine le mardi 1er septembre.

- Contrôles et annulations -

Les contrôles du port du masque, obligatoire dans de vastes zones de l'île, ont continué ce mercredi. La police s'est rendue au Port pour sensibiliser au port du masque, notamment dans les transports en commun. Le masque y est obligatoire depuis le confinement, contrairement aux espaces publics, qui le sont depuis ce samedi.

Autre conséquence de la crise sanitaire : le festival Electropicales, prévu en octobre, a été reporté pour 2021.

Imaz Press sera de nouveau en live toute la journée, suivez-nous