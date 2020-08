Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Les étudiants ultramarins ont jusqu'au lundi 31 août 2020 inclus pour remplir leur dossier de demande d'"aide exceptionnelle de 200 euros" versée par l'Etat dans le cadre du soutien aux jeunes bloqués en Métropole en raison de la crise sanitaire. "Impulsée par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Outre-mer, cette aide d'un montant fixe de 200 euros sera versée en une fois, non renouvelable et non cumulable avec le chômage partiel (qui concerne les apprentis/alternants) ou l'aide aux auto-entrepreneurs" précise l'Etat. Les dossiers sont à remplir en ligne (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

