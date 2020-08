Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Ce vendredi 28 août 2020, les autorités réunionnaises font un nouveau point de situation sur la Covid-19. Le préfet Jacques Billant, ainsi que le Dr. François Chièze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'Agence Régionale de Santé, et Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice, étaient présents pour cette conférence de presse. 77 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés ce vendredi, et 17 foyers de contagion sont désormais actifs. Un autre foyer a été maîtrisé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

