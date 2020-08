Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Le seul dépistage de la Covid-19 référencé et utilisé à ce jour est le test RT-PCR qui consiste en un prélèvement nasal. Une technique peu agréable, mais relativement efficace pour détecter la présence ou non du virus. Alors que La Réunion semble arriver au bout de ses capacités de dépistage, le test salivaire, lui, pourrait être un allié de taille. Plus rapide et moins désagréable, il est encore en attente de validation du côté des autorités sanitaires nationales. L'ARS de La Réunion encourage sa mise en place, "très prometteuse". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

