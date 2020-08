Lors d'une conférence de presse ce vendredi 28 août 2020, les autorités ont annoncé que La Réunion s'approchait désormais du seuil d'alerte de la Covid-19 : désormais, le taux d'incidence est de 43,7 cas pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte est placé à 50. En 24 heures, ce sont 77 nouveaux cas qui ont été confirmés. Deux nouveaux foyers de contamination ont été découverts à Saint-Denis et au Tampon, portant à 16 le nombre de "cluster" actifs. Un dernier a été maîtrisé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• L'obligation du port du masque étendue

En réponse à l'accélération rapide de l'épidémie dans l'île, la préfecture a décidé d'étendre les zones où le port du masque est obligatoire : les centres-villes de Saint-Denis, Saint-André Trois-Bassins et Le Tampon sont plus largement impactés. Cilaos, les Secteurs de Dassy, Trois Mares, Quatorzième kilomètre, Vingt-troisième kilomètre et Saint-Pierre sont aussi concernés.

Cette semaine, depuis l'instauration du port obligatoire du masque dans les lieux hautement fréquentés, 50 verbalisations ont été dressées par les forces de l'ordre.

• Un taux d'incidence en forte hausse

Les autorités ont par ailleurs alerté sur le taux d'incidence, en constante augmentation ces dernières semaines : en semaine 34, le taux d’incidence était de 43,7 pour 100 000 habitants. Il a été multiplié par 8 par rapport à la semaine 32 (5,2 pour 100 000) et par 1,7 par rapport à la semaine 33 (26,4 pour 100 000).



Il est au-dessus du seuil de vigilance (10 pour 1000 000 habitants) et très proche du taux national pour la deuxième semaine consécutive. Le taux d’incidence augmente par ailleurs plus fortement chez les personnes âgées de 15 à 45 ans : 60 pour 100 000 en semaine 34.

• Des hospitalisations en hausse

Le nombre d'hospitalisation a augmenté ces derniers jours, avec 43 personnes qui sont hospitalisées hors réanimation, et 11 en réanimation, hors évacuations sanitaires. Pour l'heure, les capacités hospitalières ne sont par contre pas débordées, a assuré l'ARS.



880 personnes sont par ailleurs considérées comme guéries.

• Des contaminations "en dehors des écoles"

29 élèves ont d'ailleurs été testés positifs à la Covid-19 depuis la rentrée : 5 cas en école, 9 en collège et 15. 7 personnels éducatifs sont aussi concernés, dont 1 en collège et 6 au lycée. La rectrice a cependant insisté sur le fait qu'aucune contamination n'avait eu lieu en milieu scolaire : elle assure que toutes ces contaminations sont issues d'événements survenus en dehors des établissements.



Le protocole sanitaire a d'ailleurs été renforcé ce mercredi, imposant désormais le port du masque même dans les cours de récréation. Seuls les élèves du premier degré sont exemptés du port du masque.



De nouveaux établissements ont en tout cas fermés partiellement, après la découverte de 13 cas Covid+ dans des écoles de l'île. Un personnel est aussi concerné.

• Respect des gestes barrières

Les autorités ont lourdement insisté sur le besoin de respecter les mesures barrières : 90% des foyers de contagion ont lieu lors de regroupements familiaux et amicaux. La préfecture et l’Agence Régionale de Santé appellent donc "à la responsabilité de chacun dans l’application stricte des mesures barrière, de la distanciation physique et du port du masque lors de ces évènements". 179 personnes sont concernées par ces foyers de contagion.



Le nombre de cas autochtones a par ailleurs augmenté rapidement, en partie en lien avec l’identification de foyers de transmission. 90% des cas de cette semaine sont autochtones.

• L'ARS appelle à ne pas abuser des tests

Le Dr. François Chièze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS, a aussi appelé la population à ne pas se faire tester sans raison. "Les tests ne doivent pas être effectués sans justification" a-t-il alerté. Alors que des centres Covid-19 vont ouvrir dès la semaine prochaine, il a rappelé que ces derniers étaient destinés à des personnes présentant des symptômes, et redirigé par leur médecin traitant.



"Le dépistage est destiné aux voyageurs, aux cas contacts ou aux personnes symptomatiques. On ne peut pas aller se faire dépister tous les jours pour se rassurer" a-t-il indiqué. Interrogé par Imaz Press, il n'a cependant pas précisé si La Réunion arrivait désormais au bout de sa capacité de tests quotidiens.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com