Selon les dernières données publiées par Santé publique France, La Réunion a dépassé le seuil d'alerte entre le 19 et le 25 août 2020. Le taux d'incidence est désormais de 51,9 pour 100.000 habitants, le seuil d'alerte étant fixé à 50. Ce vendredi pourtant, les autorités avaient indiqué que le taux actuel était de 47,3. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au lendemain de la conférence de presse tenue par les autorités réunionnaises, qui alertaient déjà sur l'accélération de l'épidémie dans l'île, Santé publique France confirme donc l'augmentation en flèche du nombre de contaminations.

En semaine 34, le taux d’incidence était de 43,7 pour 100 000 habitants, selon les autorités. Il a été multiplié par 8 par rapport à la semaine 32 (5,2 pour 100 000) et par 1,7 par rapport à la semaine 33 (26,4 pour 100 000).



Il est au-dessus du seuil de vigilance (10 pour 1000 000 habitants) et très proche du taux national pour la deuxième semaine consécutive. Le taux d’incidence augmente par ailleurs plus fortement chez les personnes âgées de 15 à 45 ans : 60 pour 100 000 en semaine 34.

