Publié il y a 2 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Frédéric Miranville, président de l'université de La Réunion, et Gilles Lajoie, président du conseil académique, ont tenu une conférence de presse ce lundi 31 août 2020 pour évoquer les conditions de la rentrée universitaire, où 1.296 étudiants en plus par rapport à l'année dernière sont déjà attendus. Les inscriptions ne prendront fin le 21 septembre prochain. Frédéric Miranville et Gilles Lajoie ont confirmé le port du masque obligatoire sur tous les sites et campus de l'université et la fourniture d'équipements de protection individuelle à tous les personnels. Par ailleurs, l'université de La Réunion va fournir 8.000 masques à l'UNEF (Union nationale des étudiants de France) à destinations des étudiants. L'organisation représentative se chargera des modalités de distribution. (Photo aa/www.ipreunion.com)

Frédéric Miranville, président de l'université de La Réunion, et Gilles Lajoie, président du conseil académique, ont tenu une conférence de presse ce lundi 31 août 2020 pour évoquer les conditions de la rentrée universitaire, où 1.296 étudiants en plus par rapport à l'année dernière sont déjà attendus. Les inscriptions ne prendront fin le 21 septembre prochain. Frédéric Miranville et Gilles Lajoie ont confirmé le port du masque obligatoire sur tous les sites et campus de l'université et la fourniture d'équipements de protection individuelle à tous les personnels. Par ailleurs, l'université de La Réunion va fournir 8.000 masques à l'UNEF (Union nationale des étudiants de France) à destinations des étudiants. L'organisation représentative se chargera des modalités de distribution. (Photo aa/www.ipreunion.com)