Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 7 heures

La Réunion, jusqu'ici épargnée, a enregistré trois décès de Réunionnais liés directement au Covid-19. Le premier décès est survenu le lundi 24 août, et les deux derniers ces samedi et dimanche au CHU du Nord. Deux des victimes étaient âgées de plus de 80 ans. Parallèlement, le nombre de cas quotidien est toujours extrêmement élevé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Réunion, jusqu'ici épargnée, a enregistré trois décès de Réunionnais liés directement au Covid-19. Le premier décès est survenu le lundi 24 août, et les deux derniers ces samedi et dimanche au CHU du Nord. Deux des victimes étaient âgées de plus de 80 ans. Parallèlement, le nombre de cas quotidien est toujours extrêmement élevé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)