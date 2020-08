Si ce n'est déjà fait, préparez-vous : à partir de ce mardi 1er septembre 2020 , le port du masque devient obligatoire dans toutes les entreprises. Dans les open-space (bureau collectif) , les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires, les coins-cafés... vous devrez être masqués en permanence. Seules les personnes travaillant dans un bureau individuel pourront se démasquer. Passage en revue de ce qu'il faudra faire ou pas à La Réunion comme partout en France (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Masquez-vous dans tous les espaces clos partagés

"Il est nécessaire de systématiser le port du masque dans tous les espaces de travail qui sont clos et partagés", comme les "salles de réunions, couloirs, vestiaires, open space" a annoncé le 18 août dernier la ministre du Travail Elisabeth Borne. Une dispositif réglementaire a ensuite fixé le cadre légal de cette obligation.

Donc, on récapitule : vous partagez votre espace de travail avec vos collègues (bana i apèl sa l'open space) , masquez-vous.

Vous déambulez dans les couloirs en quête d'un ladi lafé ou vous partez d'un pas décidé vers le bureau de la ou du boss, masquez-vous.

Vous participez à une réunion, masquez-vous (ce qui aura aussi l'avantage de cacher d'éventuels bâillement intempestifs).

Vous allez au coin-café parce qu'il faut faire le plein d'énergie ou de ladi lafé (et oui encore), ne vous démasquez qu'à l'ultime seconde, celle où la tasse de café ou de thé approche votre bouche.

Vous pouvez aussi garder votre masque sur le parking de l'entreprise, mais ce n'est pas une obligation.

Vous avez la chance, ou pas, de travailler dans un bureau individuel, démasquez-vous. Vous allez en réunion, au coin-café etc, tout est dit au juste au-dessus.

• Qui doit payer les masques

Pas de panique, cette obligation de porter le masque au travail, ne va pas alléger votre portefeuille.

Considéré comme un "équipement individuel de sécurité", le coût du masque, chirurgical ou en tissu, est à la charge de l'employeur quel que soit le secteur d'activité, précise la loi. Vous être donc en droit de demander à votre boss de vous fournir cet équipement.

• Vous ne voulez pas porter le masque en entreprise

Vous ne pouvez pas vous soustraire à cette obligation légale, sauf si vous justifiez d'une contre-indication médicale et/ou si vous exercez une profession nécessitant des "adaptations à ce principe général" a indiqué la ministre du Travail. Le cadre des ces éventuelles exceptions devraient être précisé dans le protocole sanitaire actualisé, que l'Etat a prévu de publier ce lundi 31 août

• Vous refusez de portez le masque

En Métropole, selon un sondage réalisé par la plateforme de recrutement par intérim Qapa, un français sur quatre se dit prêt à ne pas porter son masque au travail, malgré l'obligation.

Ils s'exposent à des sanctions. En effet, le non-respect des règles des protocoles édictés par le ministère du Travail pourra donner lieu à un avertissement pour faute professionnelle.

L'employeur sera d'autant plus prompt à sanctionner la faute que sa responsabilité pénale peut être mise en cause, notamment pour manquement à une obligation de sécurité et de prudence.

• A La Réunion on parle "d'une bonne décision" mais si elle est "contraignante'

Même si l'obligation de port du masque est contraignante, une majorité de personnes interrogées par Imaz Press le porteront malgré tout. Elle considèrent même que c'est plutôt "une bonne décision".

"C'est une bonne chose. Il vaut mieux prendre les meilleures précautions sur les lieux de travail, qui peuvent être des nids à maladie" souligne Gabriel, qui travaille dans le milieu hospitalier.

Idriss, employé d'une compagnie d'assurance qui travaille en open space, considère que "c'est une excellente mesure, même si le masque et souvent gênant et parfois un peu étouffant, il faut faire le maximum pour ralentir le virus, et éviter que l'on se retrouve de nouveau confiné."

Certains sont dubitatifs. "Je n'ai aucun problème à porter obligatoirement le masque, mais je suis un peu sceptique" note Célia. "Je trouve la mesure contradictoire avec les discours que l'on a eu sur les masques depuis le début de l'épidémie"

Et puis il y a la minorité farouchement anti-masque. Daniel en fait partie. Il le clame haut et fort : "je ne porterai pas le masque au travail. C'est bien trop gênant, je respire mal avec, hors de question que je le supporte toute la journée, tant pis pour les sanctions."

Il précise son propos en ajoutant : "je pense que c'est presque plus dangereux que de ne rien porter, d'ailleurs c'est ce que le gouvernement nous disait il y a quelques semaines"

La cacophonie de la communication d'Etat sur le virus, masques "inutiles" et subitement obligatoire, tests massifs "sans intérêt scientifique" et tout aussi subitement vantés, a visiblement laissée des traces.

