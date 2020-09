Le CHU de La Réunion annonce, ce mercredi 2 septembre 2020, de nouvelles modalités de visites aux personnes âgées. Elle sont désormais limitées à 1h par jour et une personne par patient, seulement sur-rendez-vous. Par ailleurs, les visites sont interdites aux personnes rentrant de voyage ou cas contact. Nous publions le communiqué du CHU ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Compte tenu de l’évolution de la COVID-19 à la Réunion, le CHU de la Réunion met en place de nouvelles modalités de visite applicables au sein des services de Gériatrie, des EHPAD et des Unités de Soins à Longue Durée (USLD).

Les visites aux personnes âgées hospitalisées ou résident en EHPAD et USLD ne pourront se faire sur rendez-vous auprès du service de soins concerné.

Elles sont également limitées à 1 heure par jour, et une seule personne par patient, en maintenant l’absence de contacts physiques avec le patient et le respect strict des gestes barrières. Pour rappel, le port du masque en continu est obligatoire au sein de notre établissement et lors de ces visites.

Les visites sont strictement interdites aux personnes rentrant de voyage ou cas contact.

Ces mesures s’appliquent à compter du 1er septembre 2020.

Le CHU compte sur la responsabilité de chacun pour se protéger, protéger le personnel hospitalier et surtout protéger nos aînés.

Le CHU de la Réunion vous rappelle le numéro vert mis à disposition 24h/24 qui est le 0800 130 000 (appel gratuit). L’appel au SAMU au 15 doit se faire uniquement pour les situations d’urgences médicales avec symptômes.