Alors que la pandémie de Covid-19 continue de secouer La Réunion, les consignes qui tombent par milliers et semblent changer toutes les deux semaines sont parfois dures à suivre. Il faudrait alors laisser le masque aux personnes vulnérables, puis tous le porter, mais pas partout. Il faudrait aussi tester, tester, tester... pour finalement laisser le dépistage aux voyageurs et aux personnes symptomatiques. Il faudrait séparer les enfants dans la cour de récré pour finalement changer le protocole un mois plus tard. Des incohérences qui ne font que renforcer la défiance de la population envers les médias et les autorités, et les soupçons de complots alimentés de part et d'autre de la toile. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

