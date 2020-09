Les écoles et établissements scolaires de l'académie ont procédé ce jeudi 3 septembre 2020 au signalement de 15 élèves Covid positif : 6 dans des écoles (écoles Candide Azéma A, Raymond Mondon, Bellepierre, Les Camélias à Saint-Denis, école élémentaire privée Notre-Dame de la Visitation à Saint-Paul, école Bois de Joli coeur à Trois Bassins), 5 dans des collèges (collèges Les Alizés, Leconte de Lisle, Montgaillard) et 4 dans des lycées (lycées Léon de Lepervanche, Ambroise Vollard, Isnelle Amelin). 5 personnels ont également été signalés Covid positif (école Suzie Bomel, école élémentaire privée sous contrat La Médersa, collège Titan, lycée Jean Hinglo).

Précision concernant le collège Les Alizés à Saint-Denis : les 2 cas signalés Covid positif ne sont plus présents dans l’établissement depuis plus d’une semaine et tous les élèves portent en permanence le masque et respectent les gestes barrière.



En application du principe de précaution, et en concertation entre la préfecture, l’ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires, lorsqu’au moins une classe est concernée :

• Le Port

- Reprise à l’école Raymond Mondon : réouverture de l’école le vendredi 4 septembre après une opération de nettoyage et de désinfection des locaux.



- Groupe scolaire Ariste Bolon : fermeture de l’école maternelle et de l’école élémentaire le vendredi 4 septembre pour une opération de nettoyage et de désinfection des locaux.

• Saint-André

- École Suzie Bomel : fermeture à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 16 septembre, en raison de la décision d’isoler les personnels communaux travaillant dans l’école, considérés comme cas contact d’un personnel Covid positif.

• Saint-Denis

- École Bellepierre : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, des 25 élèves et d’une classe et de 3 autres élèves considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École Candide Azéma A : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, des 22 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- École Les Camélias : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 50 élèves de deux classes, considérés comme cas contacts de 2 élèves Covid positif.



- École Raymond Mondon : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 59 élèves de trois classes, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.



- Reprise au lycée Mémona Hintermann Affèjee : reprise lundi 7 septembre pour les 134 élèves de 6 classes qui ne sont pas considérés comme cas contacts.

• Saint-Paul

- École élémentaire privée Notre-Dame de la Visitation : maintien à domicile, dans l’attente des préconisations de l’ARS, de 19 élèves d’une classe, considérés comme cas contacts d’un élève Covid positif.