Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 4 heures

La préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé, ce jeudi 3 septembre 2020, que 116 nouvelles personnes étaient contaminées par le coronavirus. Un nouveau record après déjà un fort rebond à 82 nouveaux cas la veille. Les indicateurs épidémiques sont à la hausse depuis quatre semaines et l'identification d'un premier foyer de contagion à La Réunion le 11 août dernier. Surtout, la proportion de cas autochtones, personnes ayant contracté le virus à La Réunion, explose. Alors que 43 cas sont encore en cours d'investigation, les cas autochtones représentent désormais trois quatres des cas totaux recensés sur l'île. Le nombre de patients en réanimation augmente également. Les tenues des de prochains grands événements, le Sakifo et le Grand Raid, pourraient être remises en cause. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé, ce jeudi 3 septembre 2020, que 116 nouvelles personnes étaient contaminées par le coronavirus. Un nouveau record après déjà un fort rebond à 82 nouveaux cas la veille. Les indicateurs épidémiques sont à la hausse depuis quatre semaines et l'identification d'un premier foyer de contagion à La Réunion le 11 août dernier. Surtout, la proportion de cas autochtones, personnes ayant contracté le virus à La Réunion, explose. Alors que 43 cas sont encore en cours d'investigation, les cas autochtones représentent désormais trois quatres des cas totaux recensés sur l'île. Le nombre de patients en réanimation augmente également. Les tenues des de prochains grands événements, le Sakifo et le Grand Raid, pourraient être remises en cause. (Photo rb/www.ipreunion.com)