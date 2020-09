Une trentaine de personnes du collectif Réveil citoyen sont rassemblées devant la préfecture ce vendredi après-midi 4 septembre 2020. Elles dénoncent la gestion de la crise, mais aussi "les incohérences du gouvernement face au port du masque". Le collectif soutient par ailleurs le docteur Didier Raoult, infectiologue controversé. "Notre but est de discuter avec la population pour la faire sortir de sa peur, en leur expliquant les données scientifiques que nous avons" explique Ketty Lisador, l'une des porte paroles du collectif.

"Moi quand j'écoute les grands professeurs (Docteur Raoult et Toussaint, ndlr), j'entends que le virus n'est pas plus fort qu'au mois de mars. Ils expliquent tous que plus on fait de tests plus on trouve de cas positifs. Je trouve que le but de la politique nationale ou régionale est de faire peur aux gens" abonde Ketty Lisador.

Elle assure qu'il ne faut pas paniquer. "Je suis scandalisée pour nos enfants qui doivent porter un masque toute la journée à l'école, c'est de la maltraitance" continue-t-elle. Regardez :

