Le nombre de cas autochtones continue d'augmenter, témoignant de la poursuite d'une circulation accrue du virus sur le territoire. Le taux d'incidence est en augmentation, atteignant 53,8 pour 100 000 habitants. Au 4 septembre, 15 clusters sont actifs dont 2 sont maîtrisés et 5 sont clôturés depuis la veille.

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent à la population la responsabilité de chacun dans l’application stricte des mesures barrière et de distanciation physique, en complément du port du masque. La majorité des clusters identifiés étant liés à des regroupements festifs ou à des réunions familiales, les autorités appellent à renforcer les mesures de protection lors de ces évènements en tout lieu et en toute circonstance, y compris dans les espaces privés.

- Les chiffres du jour -

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 90 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce 4 septembre à 15h00. Au total 2002 cas ont été diagnostiqués sur le territoire depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020, dont 62 évacuations sanitaires au titre de la solidarité régionale depuis cette date.



Ce jour, 2 nouveaux clusters ont été identifiés à Saint Denis et La Possession.



Parmi les nouveaux cas :

· 64 cas sont classés autochtones,

· 3 cas sont classés autochtones secondaires

· 23 cas sont en cours d’investigation.



Parmi les cas précédemment en cours d’investigation :

· 23 cas sont classés autochtones

· 20 cas restent en cours d’investigation



A ce jour, 689 cas de coronavirus COVID 19 sont actifs. Parmi ces cas, 19 sont hospitalisés en service de réanimation et 44 hors service de réanimation. Le taux d’occupation des lits de réanimation est pour l’heure maîtrisé. Le système de santé reste toutefois activement mobilisé.

- Situation épidémiologique au 4 septembre 2020 -

1 959 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 23% sont des cas importés.

Evolution des clusters identifiés

Un cluster est un foyer de contamination ou un regroupement d’au moins trois cas positifs au coronavirus Covid-19 survenant dans un même lieu au cours d’une période limitée de temps.

Un cluster rattaché à une commune (parce que le patient identifié à une chaîne de transmission y réside) peut comprendre des cas résidant dans d’autres communes.

- Les phases d’évolution d’un cluster -

Un cluster est dit actif lorsque le nombre de cas rattachés à ce cluster est en progression. Grâce au suivi strict des recommandations sanitaires, à l’isolement des personnes contaminées, la chaine de transmission au sein d’un cluster peut être rompue, le cluster est dit " maîtrisé " à l’issu d’une période de 7 jours en l’absence de nouveaux cas.

Si aucun cas n’est identifié au sein d’un cluster au cours d’une période 14 jours, il est qualifié de " clôturé ".

- Les clusters identifiés à ce jour -

Au 4 septembre 2020, 15 clusters sont actifs (dont 2 nouveaux ce jour à Saint-Denis et La Possession), 2 maîtrisés et 5 clôturés :

• Saint-Denis ( 9 clusters)

o Saint-Denis 1 : + de 50 cas – clôturé

o Saint-Denis 2 4 cas

o Saint-Denis 3 : 12 cas - clôturé

o Saint-Denis 4 : 8 cas

o Saint-Denis 5 : 28 cas

o Saint-Denis 6 : 8 cas

o Saint-Denis 7 : 13 cas

o Saint-Denis 8 : 4 cas

o Saint-Denis 9 : 4 cas

• Saint-André (2 clusters)

o Saint-André 1 - clôturé

o Saint-André 2 - clôturé

• Sainte-Marie (2 clusters)

o Sainte-Marie 1 : 9 cas – clôturé

o Sainte-Marie 2 : 5 cas - maîtrisé

• Saint-Joseph (1 cluster) : 3 cas - maîtrisé

• La Possession (2 clusters)

o La Possession 1 : 5 cas

o La Possession 2 : 9 cas



• Le Port (2 clusters) :

o Le Port : 4 cas

o Le Port : 5 cas



• Saint-Benoît (1 cluster) : 11 cas

• Le Tampon (1 cluster) : 6 cas

Ces clusters actifs concernent 146 personnes contaminées dont 4 hospitalisées. Sur la semaine écoulée, sur les 533 cas enregistrés, 25 cas étaient regroupés au sein des clusters identifiés.



La majorité des clusters sont liés à des événements festifs ou à des réunions familiales, en intérieur ou à l’extérieur, qui peuvent donner lieu à la mise en place de chaines de transmissions locales.



