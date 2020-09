Nouveau point sur la situation sanitaire

Le préfet Jacques Billant, la directrice de l'ARS Martine Ladoucette et la rectrice de l'Académie de La Réunion Chantal Manès-Bonnisseau font le point sur la situation sanitaire de La Réunion. Ce sera le cas chaque semaine désormais, après deux premières conférences hebdomadaires face aux journalistes vendredi 21 août puis vendredi 28 août.

Un point très attendu alors que ces deux derniers jours ont marqué une hausse significative des cas de Covid-19. Près de 200 cas supplémentaires, recensés en 48 heures : 116 cas annoncés ce jeudi 3 septembre, 82 cas annoncés mercredi. Le nombre de patients en réanimation passe quant à lui à 18.

Un nouveau bilan sera donc formulé par l'ARS, qui fera sans doute le point également sur les stratégies actuelles de dépistage. A La Réunion, 1.700 tests sont réalisés chaque jour en moyenne, mais les capacités de tests arrivent à leur maximum. Les tests salivaires, eux, pouvant compléter éventuellement les tests RT-PCR (tests nasaux), ne sont pas encore validés du côté des autorités sanitaires nationales. Le nombre de cas contacts cependant continue d'augmenter avec cette hausse continue de cas positifs chaque jour.

Le nombre de foyers de contagion lui aussi sera très certainement au coeur des discussions de l'après-midi. Avec un nouveau cluster détecté à Saint-Joseph ce jeudi, on compte désormais 20 foyers actifs sur l'île et la circulation virale semble davantage étalée sur le département.

La rectrice quant à elle fera le point sur les établissements scolaires fermés. Ce vendredi 4 septembre, au micro d'Europe 1, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer annonçait que 22 établissements étaient fermés au total en France, dont 10 à La Réunion, qui a commencé sa rentrée deux semaines avant tout le monde. Par ailleurs le rectorat, qui fait désormais un point par voie de communiqué tous les soirs, annonçait ce jeudi 5 personnels et 15 élèves positifs au nouveau coronavirus.

Le préfet Jacques Billant sera sans doute amené à rappeler les mesures et les interdictions en vigueur (port du masque, limitations des rassemblements, etc.). Une réunion devait avoir lieu entre lui et l'organisation du Grand Raid ce vendredi. Face à la recrudescence des cas et les annulations en chaîne de différents événements d'ampleur à La Réunion, le maintien ou non du Grand Raid prévu en octobre sera peut-être l'un des points également abordés au cours de la conférence de presse.

