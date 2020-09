Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

La préfecture et l'agence régionale de santé ont le regret d'annoncer un décès lié à la Covid-19 ce samedi 05 septembre 2020. Il s'agit d'un patient de plus de 60 ans, qui était hospitalisé au CHU et présentant plusieurs facteurs de sévérité. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Par ailleurs, les autorités confirment 113 nouveaux cas de coronavirus enregistrés à La Réunion soit un total de 2.115 cas cumulés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l'agence régionale de santé ont le regret d'annoncer un décès lié à la Covid-19 ce samedi 05 septembre 2020. Il s'agit d'un patient de plus de 60 ans, qui était hospitalisé au CHU et présentant plusieurs facteurs de sévérité. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Par ailleurs, les autorités confirment 113 nouveaux cas de coronavirus enregistrés à La Réunion soit un total de 2.115 cas cumulés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)