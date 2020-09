Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

La préfecture et l'agence régionale de santé ont le regret d'annoncer deux décès liés à la Covid-19 ce dimanche 6 septembre 2020. Il s'agit d'une personne âgée de plus de 65 ans et d'une autre âgée de plus de 80 ans. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles.

