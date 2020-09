Le décret n° 2020-1115 publié au Journal officiel ce dimanche 6 septembre modifie celui décret du 10 juillet dans lequel sont listés les zones de circulation du nouveau coronavirus. Sept nouveaux territoires font leur apparition dans cette liste et parmi eux, La Réunion. On compte désormais 30 territoires concernés en France.

Un décret publié ce dimanche 6 septembre au Journal officiel vient ajouter 7 territoires français à la liste des zones de circulation active de la Covid-19. Il vient modifier l'annexe 2 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 "prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé".

Les territoires devenant zones de circulation active sont les suivants : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime... et La Réunion.

Ce passage en zone de circlation active peut changer beaucoup de choses dans les jours à venir, notamment en termes de dérogations et d'organisations d'événements et ce alors que le préfet doit donner sa réponse la semaine prochaine sur le maintien ou non du Grand Raid.

