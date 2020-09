Depuis samedi 5 septembre 2020, les 16 magasins E. Leclerc de La Réunion proposent des masques chirurgicaux au prix de 0,15 euro l'unité. Un bas coût que l'enseigne explique être possible grâce aux baisses de prix d'approvisionnement. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Il s'agit pour l'enseigne de répondre à l'urgence sanitaire et sociale, alors que le nombre de cas de Covid-19 et de clusters augmentent chaque jour sur l'île et que l'obligation du port du masque se généralise dans les entreprises comme dans l'espace public.

Fidèle à sa volonté de protéger le pouvoir d'achat des Réunionnais, l'enseigne E. Leclerc a “challengé” ses fournisseurs pour être en capacité de proposer un prix le plus bas possible sur un produit devenu indispensable. Une répercussion des baisses de prix d’approvisionnement que l’enseigne applique immédiatement pour ses consommateurs. Les Réunionnais peuvent désormais se protéger et protéger leurs proches au prix le plus juste.

Néanmoins conscient de l'impact environnemental de la filière des masques chirurgicaux, le Mouvement E. Leclerc Réunion entend également promouvoir le masque en tissu réutilisable, à la fois écologique et économique car utilisable jusqu’à 20 fois et valorisera ainsi leur usage auprès des Réunionnais dans les mois à venir.