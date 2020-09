Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Si certains en doutaient encore, l'épidémie de Covid-19 continue de flamber à La Réunion. Trois nouveaux décès ont été annoncés ce week-end, un samedi et deux dimanches. C'est d'ailleurs la première fois que deux décès sont annoncés dans la même journée. Ce dimanche également La Réunion est officiellement passée "zone rouge" à savoir territoire de circulation active et non plus modérée. Les autorités ont annoncé 107 cas de Covid-19 supplémentaires ce dimanche, et tous les indicateurs semblent continuer de monter. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

