Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le CHU de La Réunion annonce, ce lundi 7 septembre 2020, la mise en place de nouvelles modalités de visites applicables au sein des services de maternité et de pédiatrie des sites Nord et Sud. Les visites en maternité sont autorisées pour un seul accompagnant et limitées à une par jour. Les visites en pédiatrie sont autorisées pour un seul parent par enfant, sauf autorisation du médecin. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

